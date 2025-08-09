Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.