Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.