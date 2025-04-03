Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika