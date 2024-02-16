Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih'te IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. - MÜNİH