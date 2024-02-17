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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da görüşmeler gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Kosova, Karadağ ve İzlanda Dışişleri Bakanları ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan temasları konferans marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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