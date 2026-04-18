Bakan Fidan, ABD Başkanı'nın Ortadoğu ve Arap İşlerinden sorumlu Özel Temsilcisi Boulos'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında bugün ABD Başkanı'nın Ortadoğu ve Arap İşlerinden sorumlu Özel Temsilcisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Özel Temsilcisi Massad Fares Boulos'u kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı