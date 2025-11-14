Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi'ni Kabul Etti
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldi. Toplantıda ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Terörizmle Mücadele Kıdemli Direktörü Dr. Sebastian Gorka da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
