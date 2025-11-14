Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi'ni Kabul Etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.