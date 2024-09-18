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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'de Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'de Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantılarda Gazze'deki soykırımın durdurulması, ateşkes görüşmeleri ve insani yardımlar gibi önemli konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantılarda İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından toplanın ardından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırılarının endişe verici boyutlarda olduğu ifade edilerek, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerekmektedir" denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün en kısa sürede hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM'ye tam üyeliği için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Gazze Temas Grubu, ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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