Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Fidan: 'Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına toplantıya katılan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen insani krizin devam ettiğini belirterek, hızlı ve koordineli şekilde uluslararası düzeyde adımlar atılması gerektiğini söyledi. Fidan, "Sayın Başkan, katılımcılar, iki yıl süren büyük acılar sonrasında, Başkan Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala hassas ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale şarttır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'nin istikrara kavuşması ve toparlanmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin sahadaki katkılarına değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır" dedi.

"Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız"

Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, sivil alanlarda da katkı sunabileceğini ifade eden Fidan, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

"Barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz"

Fidan, "Sayın Başkan, Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için bu hedefe ulaşmak için çalışalım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde