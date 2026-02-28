Haberler

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

