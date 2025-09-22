Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK