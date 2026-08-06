Fidan ve Şeybani Ankara'da Görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca yapılan görüşmeden sonra Türkiye saati ile 12.15'te ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı