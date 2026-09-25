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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamındaki New York temaslarında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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