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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta AB Komiseri Brunner ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta AB Komiseri Brunner ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileriyle küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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