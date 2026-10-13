Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Arakçi ile çatışmalara çözüm çabalarını değerlendirdi

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı