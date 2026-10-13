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Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Arakçi ile çatışmalara çözüm çabalarını değerlendirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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