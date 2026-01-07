Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ve Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısına katılmak için Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika