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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelerek, Lübnan'daki durum hakkında bilgi aldı ve Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği ilaç yardımı için teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib'in Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib'in Türkiye tarafından Lübnan'a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Fidan'ın, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardığı belirtilerek, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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