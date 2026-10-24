Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula ile basına kapalı görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula ile basına kapalı görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı