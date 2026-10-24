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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula ile basına kapalı görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula ile basına kapalı görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula ile basına kapalı görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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