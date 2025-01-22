Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. - ANKARA