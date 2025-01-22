Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği konuları ele alındı. Bakan Fidan, KKTC'nin önemine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika