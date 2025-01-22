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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği konuları ele alındı. Bakan Fidan, KKTC'nin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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