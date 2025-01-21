Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli Bakanlarla Güvenlik Mekanizması Toplantısı Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Türkiye - İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı’nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer Türkiye - İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı'ında bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika