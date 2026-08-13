Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı