Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya'daki tren kazası için Bueno'ya başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, Toledo yakınlarındaki tren kazası için Türk halkının üzüntüsünü ileterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi; görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınadan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu aktardı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Bir de öğretmen olacak! Yaptığı alçaklık yanına kar kalmadı

Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan'ın son hali ortaya çıktı
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Külliye'de ağırladı

Külliye'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırladı