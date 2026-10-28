Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya'daki tren kazası için Bueno'ya başsağlığı diledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınadan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu aktardı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı