Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ve Ürdün ile Telefon Görüşmesi Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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