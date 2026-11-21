Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu Ankara'da kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı