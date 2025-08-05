Dışişleri Bakanı Fidan'ın Diploması Üzerine Asılsız İddialar Yeniden Gündemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan hakkında ortaya atılan üniversite diploması iddialarının asılsız olduğunu ve FETÖ tarafından yürütülen yıpratma kampanyalarının bir parçası olduğunu açıkladı. İddialarla ilgili yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: (Bakan Fidan'ın üniversite diploması hakkındaki iddialar) Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.