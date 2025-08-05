Dışişleri Bakanı Fidan'ın Diploması Üzerine Asılsız İddialar Yeniden Gündemde
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan hakkında ortaya atılan üniversite diploması iddialarının asılsız olduğunu ve FETÖ tarafından yürütülen yıpratma kampanyalarının bir parçası olduğunu açıkladı. İddialarla ilgili yasal yollara başvurulacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: (Bakan Fidan'ın üniversite diploması hakkındaki iddialar) Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika