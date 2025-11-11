Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcü Mevkidaşıyla Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcü mevkidaşı Maka Botchorishvili ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve Botchorishvili taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcü mevkidaşı Maka Botchorishvili'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, taziye dileklerini iletti." - ANKARA

