Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Ancak törene saldırı gölgesi düştü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'den çıkarken bir şahsın saldırısına uğradı.

Şahsın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Özel'e yapılan saldırıya tepki yağdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi yapılan saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAKAN FİDAN'DAN SERT TEPKİ

Tepki gösterenlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, Saldırıyı demokratik siyaset kültürüne yapılan bir saldırı olarak değerlendiren Fidan, "Toplumsal hayatımızda ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum.

Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.