Dışişleri Bakanı Fidan'dan Azerbaycan'a Tebrik

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Washington'da elde ettikleri başarı nedeniyle Azerbaycan'ı tebrik etti. Görüşmede, ortak deklarasyonun barış ve istikrar açısından önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Washington'daki görüşmesinde elde edilen başarılardan dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın liderlerinin Washington'da gerçekleştirilen zirvede elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı Bayramov'u tebrik etti. Bakanlar, Aliyev, Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ortak deklarasyonun bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Fidan ve Bayramov ayrıca, barış anlaşmasının paraflanmasının ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Süreci ve ilgili yapıların feshedilmesi yönündeki ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğunu belirtti. Bakanlar, AGİT'in bu yapıların feshedilmesine ilişkin kararı en kısa sürede almasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

