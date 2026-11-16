Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Yunanistanlı mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da Yunanistan Dışişleri bakanı Georgios Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Brüksel'deki toplantı marjında bugün Yunanistan Dışişleri bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı