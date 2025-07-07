Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi'nde Belaruslu Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Ryzhenkov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın dönem başkanlığını yaptığı 17'nci BRICS Liderler Zirvesi için Rio de Janeiro kentine geldi. Bakan Fidan, Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO