Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (USG) ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika