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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu'nda İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu'nda İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki temaslarını sürdürdü. Fidan, bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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