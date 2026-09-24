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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Konakovic ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Konakovic ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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