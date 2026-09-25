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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki New York temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdelatty ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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