Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile Turizm gelişecek" dedi. - PRİŞTİNE İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Politika Haberler

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