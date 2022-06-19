Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile Turizm gelişecek" dedi. - PRİŞTİNE
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