Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington DC'de bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington DC'de bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington DC'de bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldiğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman bugün Washington'da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi" ifadelerini kullanarak, "Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkiyi yeniden teyit ettiler ve iki ülkenin birçok alandaki ikili işbirliğini ele aldılar" dedi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Sherman'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği için teşekkür ettiği belirtilerek, Sherman ve Önal'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını, Putin ve yandaşlarına gerçek maliyetler yükleme ile NATO müttefikleri ve ortakları arasında dayanışma ihtiyacını ele aldıkları ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18 Mayıs'ta ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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