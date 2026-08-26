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Türkiye'den İİT Olağanüstü Toplantısına Katılım

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'da yarın yapılacak İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Türkiye adına başkanlık edecek. Toplantıda Filistin ve Gazze'deki durum ile yeni genel sekreter seçimi ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23'üncü Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen başkanlık edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İİT 23'üncü Olağanüstü DBK Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen başkanlık edecek. Toplantı, yeni İİT genel sekreterinin seçilmesi ve Teşkilatın daimi konusu olan Filistin gündemiyle gerçekleştirilecek.

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın toplantıda; İİT'nin mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki rolü ile Teşkilatın bölgesel barış, istikrar ve refaha katkısının güçlendirilmesi yönündeki imkanları ele alması, Gazze'de saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi, Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barışın tesisi bakımından temel gereklilik olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Kulaklıkaya'nın ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinin ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının yeni bir statüko olarak kabul edilmemesi ve söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gereğine dikkat çekmesi, Batı Şeria'da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalar ile devlet destekli yerleşimci terörünün artmasından duyulan endişeyi ifade etmesi, Mescid-i Aksa ile Kudüs'teki diğer kutsal mekanlara yönelik provokasyonların bölgesel gerilimi artırdığına işaret ederek, Türkiye'nin bu mekanların tarihi statükosunun korunmasını amaçlayan girişimlere verdiği desteği teyit etmesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar bakımından doğurduğu risklere işaret etmesi, İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırdığına ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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