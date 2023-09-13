Dilovası'nda PKK/KCK üyesi yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A. isimli şüphelinin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan N.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.