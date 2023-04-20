Dilek İmamoğlu'nun endişeli anları! Eşini sahneden böyle takip etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'da dolu yağışına aldırış etmeden vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu'nun o anları eşi Dilek İmamoğlu'nu bir hayli endişelendirdi.