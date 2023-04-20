Dilek İmamoğlu'nun endişeli anları! Eşini sahneden böyle takip etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'da dolu yağışına aldırış etmeden vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu'nun o anları eşi Dilek İmamoğlu'nu bir hayli endişelendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda alanda toplanan vatandaşlara hitap etti.
DİLEK İMAMOĞLU ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİ
Konuşması sırasında başlayan dolu yağışına aldırış etmeden sahnenin önüne doğru ilerleyen Ekrem İmamoğlu'nu sahne arkasından izleyen eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
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