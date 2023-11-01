Dilan ve Engin Polat Operasyonunda Gözaltı Sayısı 17'ye Yükseldi

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul merkezli yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 30 kişiden 17'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda önemli delillere ulaşıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 30 kişiden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü ve 1 adet laptop ele geçirildi. İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı.

Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL