Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eminyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.

Murat SOLAK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eminyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.