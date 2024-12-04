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Dijital Güvenlik Eğitimi Gönen'de Yapıldı

Dijital Güvenlik Eğitimi Gönen'de Yapıldı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Kaymakamlık ve Jandarma iş birliğiyle yapılan toplantıda, 101 mahalle muhtarına dijital güvenlik konularında eğitim verildi. Eğitimde, dolandırıcılık türleri ve güvenli internet kullanımı gibi konular ele alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Kaymakamı Başkanlığında, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 101 mahalle muhtarı ve toplamda 150 katılımcıya yönelik çeşitli dijital güvenlik konuları ele alındı. Katılımcılara, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık türleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin odaklandığı diğer konular arasında otel dolandırıcılığı, tarım aleti dolandırıcılığı, kiralık araç dolandırıcılığı, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ve yayılması yer aldı.

Toplantıda, katılımcılara bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak, dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmeleri için çeşitli öneriler sunuldu.

Emniyet Çalışmalara Devam Edecek

Emniyet yetkilileri, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini vurguladı. Etkinliğin, dijital dolandırıcılık ve siber güvenlik konusunda önemli bir adım olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların dijital platformlarda daha dikkatli ve güvenli olmaları gerektiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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