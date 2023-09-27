Didim Belediye Başkanı Akbüklü vatandaşlarla halk toplantısı gerçekleştirdi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Akbüklü vatandaşlarla halk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Akbüklü vatandaşlarla halk toplantısı gerçekleştirdi.

Akbük Mahallesi Liman Bölgesinde gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu ve İbrahim Metin Başer, ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif ile belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların sorun ve önerilerini büyük bir samimiyetle dinleyen A. Deniz Atabay, Akbük'e yapılacak olan çalışmalar ve sürdürülen altyapı çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Çalışmaların sürekli olarak devam ettiğini belirten Başkan Atabay, "Altyapı sisteminin Şubat ayında test çalışmalarına başlayacak, Mart ayında altyapı sistemi tamamen başlayacak" dedi.

Didim Belediyesi tarafından Akbük Liman bölgesinde bazı projelerin olduğunu ama izin alamadıklarını belirten Başkan Atabay, bisiklet ve yürüyüş yolu için çalışmaların başlandığını ve kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını aynı zamanda Akbük içerisinde diğer bölgelerde eksik kalan parke taşı kaplamalarına bakarak çalışmalar yapabileceklerini belirtti. - AYDIN