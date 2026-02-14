CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti." ifadelerine yer verildi.

========================

2- BEŞİKTAŞ'TA PARK YERİ NEDENİYLE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ; YAKINLARI SALDIRGANI DARBETTİ

Doğan Can CESUR / - Beşiktaş'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A. (62) de gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, Erdoğan Ş.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı. Erdoğan Ş.'nin Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken, evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

OLAY ANI KAMERADA

Park kavgasını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu'nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdığı görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.'nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da kameralara yansıdı.