Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İran füzelerinin Kürecik'te durdurulduğu iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e saldırılarında kullandığı füzelerin Kürecik'teki radar üssüyle tespit edilerek durdurulduğu iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesi sonrasında Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının hatırlatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"İSRAİL İLE PAYLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır.

Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."