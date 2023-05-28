Üye Girişi
Haberi Paylaş
Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç oyunu kullandı

Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç oyunu kullandı

Politika Haberleri

Devrekani ilçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı. Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda oyunu kullandı. Seçim hayırlı olmasını dileyen Başkan Altıkulaç, ilçede sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Devrekani ilçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.

Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda oyunu kullandı. Seçim hayırlı olmasını dileyen Başkan Altıkulaç, ilçede sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title