Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç oyunu kullandı

Devrekani ilçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı. Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda oyunu kullandı. Seçim hayırlı olmasını dileyen Başkan Altıkulaç, ilçede sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.