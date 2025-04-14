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Devlet Bahçeli yeşil ışık yaktı! İlk ziyaret DEM Parti'nin kalesine olabilir

Devlet Bahçeli yeşil ışık yaktı! İlk ziyaret DEM Parti'nin kalesine olabilir
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Uzun bir süre dinlenme süreci geçiren Devlet Bahçeli, 66 gün sonra Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kameraların karşısına çıkmıştı. İmralı çağrısı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Bahçeli, Diyarbakır'ı ziyaret etmeye yeşil ışık yaktı.

İmralı çağrısıyla yeni bir süreç başlatan ve şubat ayında kalp kapakçığından operasyon geçirerek uzun süre dinlenme süreci geçiren Devlet Bahçeli, 66 gün sonra vefat yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kameraların karşısına çıkmıştı. Son olarak DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Cumhurbaşkanlığı sarayında Erdoğan'ı ziyaretinin ardından süreç hız kazandı.

DİYARBAKIR ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, Diyarbakır'ı ziyaret etmeye yeşil ışık yaktı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, konuyla ilgili köşesinde Bahçeli ile konuşmasını yazdı.

Donat'ın köşesindeki ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı:

"Meclis... 1 Ekim 2024... DEM milletvekillerine uzatılan zeytin dalı... Bahçeli'nin ilk söylemi: 'Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamalıyız.' Ve... Uzun, ince yola, Bahçeli'nin döşediği ilk taşlar... Kilitli kapıları açmak için diyalog, sıkılmış yumrukların açılması, gergin yüz hatlarının yumuşaması, iyi niyetli ilişki, irtibat ağlarının tesisi... Bunlar, kilitli kapıları açacak en makul anahtar. Aradan 6.5 ay geçti ve Devlet Bahçeli'ye dedim ki:

-Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor, birlikte gidebilir miyiz?

Devlet Bey 'Neden olmasın?' dedi. Soruma memnun olmuştu. 'Olabilir' diyerek devam etti.

Olmalı... Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bölgeye gitmeliler. Keşke ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel de onlarla birlikte olsa."

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZübükzade:

Bahçeli MHP ve DEM işbirliğini daha da güçlendirecek seçim zamanı gelince CHP demleniyor dlyecek

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Baş göz üstüne bekleriz Şeref verir.

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Dem Parti Grup Baskanvekili sn. Bahçeli...

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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

namı değer iskeletor vardı he man.

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