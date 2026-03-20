Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına 'Göktay' ismini verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi. Araçlar 'Göktay-1' ve 'Göktay-2' isimleriyle anılacak ve Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi. İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya'daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi. Bahçeli, prototiplerini incelediği yarış arabalarına 'Göktay-1' ve 'Göktaşy-2' isimlerini verdi. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye, 'Dualı üç hilal tablosu' ile Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci, temsilen sertifika tablosu hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
