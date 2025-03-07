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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türk siyasetindeki etkin rolünün devam ettiğini belirtti. Ayrıca, İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına da değinen Adan, Bahçeli'nin başlattığı sürecin toplumun büyük bir kısmı tarafından desteklendiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adan, Bahçeli'nin sağlıklı olduğunu ve Türk siyasetinde önemli bir figür olarak gündemi belirlemeye devam ettiğini ifade etti.

İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRI

Konuşmasında, İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına da değinen Adan, Bahçeli'nin başlattığı sürecin toplumun büyük kesimi tarafından desteklendiğini belirterek, "Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade, bir kardeşlik destanına dönüşmüştür" dedi.

DEVLET BAHÇELİ NEDEN AMELİYAT OLDU?

Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te planlı tetkik ve tedaviler için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Daha önce 10 yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapağında dejenerasyon bulguları tespit edildi.

Bu sebeple, 6 Şubat'ta girişimsel bir operasyonla mevcut kapak değiştirildi. Ameliyatın komplikasyonsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklanmış, Bahçeli'nin tıbbi durumunun iyi ve stabil olduğu, kısa sürede hastaneden taburcu edilerek normal yaşantısına döneceği belirtilmişti.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKimesterseni:

ramazanlar yuzu suyu hurmetine mujdeli haberi bekliyoruz helva hazir

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Durumu çok iyi Elhamdulillah. daha da iyi olacak, bu ülkeye barış huzur gelecek, artık ırkçı söylemler, ayrılıkçı kafatası zihniyet yerin dibine gömülecek.. Allah sağlık versin Başbuğ'a..

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Haber YorumlarıXYZ.:

Ben gormedim nasil oldugunu? Neden bir pozu, goruntulu bir haberi yok?

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Haber YorumlarıVATAN SEVER:

Siyasi görüşü ne olursa olsun bir insanın ölümünü isteyen de vicdan yok demektir. Sayın bahçeli ye ömrümde bir kez oy vermedim vermem bu çok ayri ama insan olarak çok saygı duyduğum bir isim inşallah son aldığı kararla ülkemizi daha güzel günler görecektir. Ülkesi için siyasi huzur düşünen her kim varsa zamlardan sonra değil ülkesini geleceğine kim daha iyi hizmet verecekse o partiye oy vermeli

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Haber YorumlarıRevolver:

koltuğuyla birlikte gömsünler.. bırakamaz...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Mardinli yigidim biz Turk milleti icin en iyi baris sureci sari torbalari dolu gormektir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah vatanını milletini seven halkın içini fitne sokup birbirinden ayrıştırmayan bölücü hainlerle savaşırken bu ülke uğruna can vermiş şehitlerin kemiklerini sızlatmayan yapılan suikastlara cinayetlere hırsızlıklara adaletsizliklere ranta talana peşkeşe yağmaya sessiz,seyirci kalmayan adaletli merhametl kul milet yetim hakkı yedirmeyip yemeyen kullarının ömrünü sağlıklı sıkıntısız uzun etsin göçüp gidenleri cennetinin en iyi köşelerine misafir etsin inşallah ....öbürlerini ne yaparsa yapsın

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