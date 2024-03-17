Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi

Ankara Spor Salonu'nda yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı. Oylama sonucunda Devlet Bahçeli, 11. kez parti liderliğine seçildi.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.