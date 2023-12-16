Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz

DEM eş başkanlarının TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasını eleştiren MHP lideri Bahçeli, tepkisini bir kez daha dile getirdi. Bahçeli, "Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında gündeme dair konulara değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "TBMM'de Kürtçe konuşma yapılması, ayrıca bir haine karşı son zamanlarda artan ilgi ve övgülerdir. Dil demek millet demektir. Türkiye'nin dili Türkçe'dir. Herkesin anadili saygındır ama anadil bahanesiyle Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade etmemiz düşünülemeyecektir.

"DAMADIN HAİN DEDİĞİNE BUGÜN KAHRAMAN DİYORLAR"

Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmıştır. Şeyh Sait'in damadı Şeyh Abdullah'ın şu sözleri bakınız nasıldı: 'Gazetecilere dönüp yazın dedim, biz bu hainlere uyduk, başkası uymasın.' Damadın hain dediğine bugün kahraman diyenler, aynı ihanetin yolcularıdır. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı "Acılar bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir" açıklamasının neresini düzeltelim. Neyin acısı?"

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